Мальта - Україна 1:3: огляд матчу

Огляд матчу Мальта - Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України перемогла Мальту у матчі 8-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу

Кваліфікація, Тур 8

17 жовтня

Мальта - Україна 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 12 Мбонг П., 1:1 - 38 Камензулі, 1:2 - 43 Довбик (пен), 1:3 - 86 Мудрик

Мальта: Бонелло, Дж. Мбонг (Аттард 79), С. Борг, Пепе, Ж. Борг, Камензулі, Гійомьє (Пісані 89), Н. Мускат (Крістенсен 69), Янкам, Нвоко (Сатаріано 69), П. Мбонг (Монтебелло 89)

Україна: Трубін, Караваєв (Зубков 76), Забарний, Матвієнко (Сваток 46), Миколенко, Сидорчук, Зінченко (Піхальонок 89), Ванат (Конопля 67), Судаков (Назарина 67), Мудрик, Довбик

Попередження: Пісані 90+4 - Матвієнко 31, Зубков 90+4

Нагадаємо, що у 7-му турі України переграла Північну Македонію з рахунком 2:0.