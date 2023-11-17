Україна - Італія: онлайн-трансляція

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#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи прийматиме національну команду Італії.

Матч відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена в Леверкузені. Початок о 21:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 21:00.

Пряма трансляція вирішального матчу - у медіасервісі MEGOGO (на телеканалі Футбол 1 або в розділі спорт) та на регіональних каналах Суспільного (крім ОТТ-сервісів).

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

Італія - Україна: відео голів і огляд матчу

У турнірній таблиці підопічні Реброва випереджають "скуадру адзурру" на 3 очки, щоправда, у підопічних Спаллетті - гра в запасі. Італійці 17 листопада зіграють на власному полі проти Північної Македонії.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 6 5 1 0 19-3 16
2  Україна 7 4 1 2 11-8 13
3  Італія 6 3 1 2 11-7 10
4  Північна Македонія 6 2 1 3 7-14 7
5  Мальта 7 0 0 7 2:18 0
  • У разі перемоги над македонцями, Італію в матчі з Україною влаштує нічия, у разі поразки або нічиї - лише перемога;
  • Україна ніколи не перемагала Італію: команди зіграли між собою 9 матчів - 7 перемог Італії й 2 нічиї (різниця м'ячів - 4:17);
  • Україна програла Італії всі офіційні матчі (6), різниця м'ячів - 1:14;
  • Гол за синьо-жовтих у першому матчі на рахунку Андрія Ярмоленка. За італійців дублем відзначився Фраттезі.
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