Україна - Італія: онлайн-трансляція LIVE вирішального матчу кваліфікації Євро-2024

Матч відбудеться в понеділок, 20 листопада

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в останньому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Італії.

Матч відбудеться в межах 10-го туру групи C у понеділок, 20 листопада, на стадіоні БайАрена в Леверкузені (Німеччина). Початок - о 21:45 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO, а також на регіональних телеканалах Суспільного.

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Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

У турнірній таблиці підопічні Реброва випереджають "скуадру адзурру" на 3 очки, щоправда, у підопічних Спаллетті - гра в запасі (домашня, проти Пн. Македонії).

Турнірна таблиця