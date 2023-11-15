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Україна - Італія: онлайн-трансляція LIVE вирішального матчу кваліфікації Євро-2024

Матч відбудеться в понеділок, 20 листопада
Сьогодні 14:17 98 0
Україна - Італія: онлайн-трансляція LIVE вирішального матчу кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в останньому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Італії.

Матч відбудеться в межах 10-го туру групи C у понеділок, 20 листопада, на стадіоні БайАрена в Леверкузені (Німеччина). Початок - о 21:45 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO, а також на регіональних телеканалах Суспільного.

MEGOGO Футбол

Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

У турнірній таблиці підопічні Реброва випереджають "скуадру адзурру" на 3 очки, щоправда, у підопічних Спаллетті - гра в запасі (домашня, проти Пн. Македонії).

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 6 5 1 0 19-3 16
2  Україна 7 4 1 2 11-8 13
3  Італія 6 3 1 2 11-7 10
4  Північна Македонія 6 2 1 3 7-14 7
5  Мальта 7 0 0 7 2:18 0
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