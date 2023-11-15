Україна - Італія: онлайн-трансляція LIVE вирішального матчу кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в останньому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Італії.
Матч відбудеться в межах 10-го туру групи C у понеділок, 20 листопада, на стадіоні БайАрена в Леверкузені (Німеччина). Початок - о 21:45 за київським часом.
Дивіться пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO, а також на регіональних телеканалах Суспільного.
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Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.
Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).
У турнірній таблиці підопічні Реброва випереджають "скуадру адзурру" на 3 очки, щоправда, у підопічних Спаллетті - гра в запасі (домашня, проти Пн. Македонії).
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|6
|5
|1
|0
|19-3
|16
|2
|Україна
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|3
|Італія
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|4
|Північна Македонія
|6
|2
|1
|3
|7-14
|7
|5
|Мальта
|7
|0
|0
|7
|2:18
|0