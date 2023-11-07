Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів УЄФА-2023/24 Груповий етап, група H 7 листопада, 2023 рік. 19:45 Шахтар (Донецьк, Україна) - Барселона (Іспанія) Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина) Головний арбітр - Трансляція - MEGOGO

У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 донецький Шахтар прийме лідера групи H - Барселону.

Шахтар

Шахтар після болючої поразки в 1-му турі від Порту створив фантастичний камбек у виїзній грі з Антверпеном (2:3) у 2-му турі, а в 3-му - за непоганої гри мінімально поступився Барселоні.

Головною новиною зі стану "гірників" останнього періоду є зміна головного тренера. Замість Патріка ван Леувена прийшов Маріно Пушич, який у п'ятницю встиг переможно дебютувати в УПЛ, та ще й відразу в Класичному (1:0 із Динамо).

Єдина серйозна втрата донецької команди - Лассіна Траоре, який пропускає груповий турнір через травму (розрив сухожилля).

Барселона

Каталонці впевнено розпочали груповий етап поточної ЛЧ, здобувши три перемоги на старті турніру. В 1-му турі розтрощили дебютанта - Антверпен (5:0), у 2-му - мінімально здолали Порту (0:1), а в 3-му - Шахтар (2:1).

У національному чемпіонаті підопічні Чаві донедавна були єдиною командою, яка йшла без поразок, але поступилися мадридському Реалу в Ель Класико (1:2). Наразі "синьо-гранатові" мають 27 очок після 12 турів і посідають 3-тю сходинку в таблиці Ла Ліги. Напередодні гри в ЛЧ Барселона в компенсований час вирвала три бали на полі Реал Сосьєдада (1:0).

У вівторок через травму не допоможе команді Серджі Роберто. Також під питанням участь у грі Френкі де Йонґа, який не грав із кінця вересня через травму щиколотки.

Турнірна таблиця

Історія зустрічей

Команди зустрічалися 10 разів. Шахтар здобув 2 перемоги, 1 гра завершилася нічиєю та 7 разів святкували перемоги футболісти Барселони. Різниця м'ячів - 20:9 на користь іспанського клубу.

Пряма мова

Маріно Пушич (головний тренер Шахтаря): "Ми подолали велику відстань. Такий матч не можна назвати домашньою грою, коли добираєшся до місця гри кілька годин. Тут важливо адаптуватися та залишатися ментально сильними. Це те, що я бачу у своїй команді.

Ми раді бути тут. Ми маємо час для тренування та підготовки до матчу, але, звичайно, це неідеально, що нам доводиться так довго подорожувати. Це мій перший такий досвід, тож це буде особлива гра.

У мене було достатньо часу під час наших переїздів, щоб переглянути багато матчів Барселони. Та й взагалі, я дивлюся багато ігор – це мій стиль роботи. Так я готую свою команду.

Ми всі знаємо силу Барселони, це чудова команда. Для мене вони одні з найкращих у Європі. І це завжди великий виклик – грати проти таких команд.

Ми вже грали проти них тиждень тому і не тільки відчули їхню силу, а й дізналися їхні слабкості. Тепер все залежить від нас - знайти ці слабкості знову та отримати перевагу.

Для нас це матч, у якому нам нема чого втрачати. Я просто хочу, щоб ми змагалися та дотримувалися своїх принципів гри, а потім побачимо, що отримаємо в результаті. Потрібно грати без страху та показати свій найкращий футбол.

Кожна гра має свою енергію, порівняти наші два матчі практично неможливо. Ми мали час попрацювати один з одним. Було не так багато тренувань, але ми навіть під час матчів працювали над деякими ігровими принципами, які я ходжу побачити завтра проти Барселони.

Я не вірю в те, що "Барселона" зараз не в найкращій формі, адже всі матчі відрізняються один від одного. Барселона має приголомшливий склад, і вони зможуть зробити достатньо змін. Ми хочемо змагатися з ними, і я хочу побачити в нашій грі те, над чим ми працювали.

Барса програла Класіко, але я не бачу у них проблем - вони билися у матчі проти Реала і борються за титул Ла Ліги. Невдачі Барселони не впливають на мою думку про їхню команду".

Чаві (головний тренер Барселони): "Ми повинні проаналізувати те, що сталося, і бути чесними з гравцями. Ми провели аналіз. Без гарної гри ми здобули три очки й ми маємо прийняти критику. І це нормально, коли ти не показуєш добрий футбол. Було б ідеально – об'єднати яскраву гру та результат. Але не кожен матч буде таким.

Ми хочемо показувати чудовий футбол і перемагати з великим рахунком. З цього ідеального сценарію ми всі лише виграємо. Але треба бути скромними та терплячими. Зараз є дуже хороші ігрові моменти та результат. І ми маємо продовжувати працювати на цьому шляху".

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Сікан.

Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартінес, Бальде, Гаві, Ямал, Гюндоган, Лопес, Левандовський, Фелікс.

Цифри й факти

Це вже 28-ма кампанія Барселони на груповому етапі Ліги чемпіонів - рекорд, який вони розділяють з Реалом. Вони беруть участь у Лізі чемпіонів щосезону, починаючи з сезону-2003/04.

Українська команда сьомий раз поспіль бере участь у груповому етапі Ліги чемпіонів і 18-й - загалом. Вони брали участь у всіх, крім одного, з останніх 14 сезонів.

Перемога в Антверпені стала лише другим успіхом Шахтаря в останніх дев'яти єврокубкових виїзних матчах - серія, яка включає шість поразок.

Найуспішніша кампанія Шахтаря в Лізі чемпіонів припала на сезон-2010/11, коли він дійшов до чвертьфіналу, де програв 6:1 за сумою двох матчів майбутньому тріумфатору змагань - якраз Барселоні;

Барселона провела 23 (12 на виїзді) матчі проти українських команд: 16 перемог, 2 нічиї та 5 поразок. На виїзді - 8 перемог, 1 нічия та 3 поразки;

Шахтар 31 раз (16 удома) грав проти клубів з Іспанії: 7 перемог, 7 нічиїх і 17 поразок. Вдома - 3 перемоги, 5 нічиї та 8 поразок;

Каталонський клуб зазнав найважчої домашньої європейської поразки від українських гостей - 4:0 від Динамо на груповому етапі Ліги чемпіонів 1997/98, коли Андрій Шевченко зробив хет-трик у першому таймі;

Барселона виграла всі останні 10 матчів проти українських команд після домашньої поразки від Шахтаря (2:3) у грудні 2008 року;

Одну з двох перемог над Барселоною Шахтар здобув на полі суперника (3:2) у груповому етапі ЛЧ-2008/09;

Після єдиної гостьової перемоги Шахтаря підопічні Луческу продовжили боротьбу в Кубку УЄФА, який виграли. У тому ж сезоні Барселона тріумфувала в Лізі чемпіонів;

Команди зустрічалися в матчі за Суперкубок-2009. Барселона вирвала перемогу (1:0) в додатковий час;

Дарійо Срна та Чаві 4 рази протистояли один одному як гравці команд, у яких зараз працюють.

Прогноз букмекерів

Перемога Шахтаря - 11,00

Нічия - 6,50

Перемога Барселони - 1,32

Прогноз Чемпіона

Перемога Барселони - 2:1.