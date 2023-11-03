Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув мінімальну перемогу над Динамо у межах 13-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 3 листопада
Динамо Київ - Шахтар 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 53 Зубков
Склади команд:
Динамо Київ: Бущан, Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик, Шепелєв, Бражко, Волошин (Пономаренко 88), Шапаренко (Царенко 83), Караваєв, Беніто (Супряга 83)
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Малиш, Михавко, Саленко, Сирота, Біловар, Рамадані
Шахтар: Різник, Азарові (Ракицький 34), Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Невертон (Гочолеішвілі 72), Криськів, Судаков, Зубков (Назарина 72), Сікан (Келсі 90+3)
Запасні: Рудько, Чигринський, Міроші, Кастілло, Егіналду, Швед, Топалов, Кащук
Попередження: Шепелєв 14, Криськів 16, Матвієнко 38, Дячук 47, Шапаренко 52, Гочолейшвілі 77, Бондар 86, Дубінчак 90+4
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