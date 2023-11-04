Джерело - Чемпіон.

4 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 донецький Шахтар прийматиме Барселону.

Матч відбудеться у середу, 7 листопада, на стадіоні Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі. Початок о 19:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 19:30.

Пряма трансляція гри на MEGOGO.

Матч 3 туру між суперниками, який відбувся у Барселоні, завершився мінімальною перемогою господарів (2:1).

Після трьох турів Барселона очолює турнірну таблицю групи H, у каталонців - 9 очок. Шахтар із трьома очками посідає 3 місце.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 3 3 0 0 8-1 9 2 Порту 3 2 0 1 7-3 6 3 Шахтар 3 1 0 2 5-7 3 4 Антверпен 3 0 0 3 3-12 0

Факти про матч