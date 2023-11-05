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Шахтар - Барселона: онлайн-трансляція - LIVE

Сьогодні 13:14 63 0
Шахтар - Барселона: онлайн-трансляція - LIVE
#Барселона, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Пряма трансляція

Джерело - Чемпіон.

У 4 турі групової стадії Ліги чемпіонів-2023/24 донецький Шахтар на формально домашній арені в Гамбурзі прийматиме Барселону.

Гра відбудеться у вівторок, 7 листопада, на Фолькспаркштадіоні. Початок о 19:45 за київським часом.

Трансляція матчу в прямому етері буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Матч 3 туру між суперниками, який відбувся у Барселоні, завершився мінімальною перемогою господарів (2:1).

Після трьох турів Барселона очолює турнірну таблицю групи H, у каталонців - 9 очок. Шахтар із трьома очками посідає 3 місце. Детальніше про результати, а також розклад і турнірна таблиця усіх груп - ТУТ.

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