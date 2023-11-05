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Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:44 103 0
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів УЄФА-2023/24
Груповий етап, група H
7 листопада, 2023 рік. 19:45

Шахтар (Донецьк, Україна) - Барселона (Іспанія)
 Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина)
Головний арбітр - 
Трансляція - MEGOGO

У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 донецький Шахтар прийме лідера групи H - Барселону.

Шахтар

Шахтар після болючої поразки в 1-му турі від Порту створив фантастичний камбек у виїзній грі з Антверпеном (2:3) у 2-му турі, а в 3-му - за непоганої гри мінімально поступився Барселоні.

Головною новиною зі стану "гірників" останнього періоду є зміна головного тренера. Замість Патріка ван Леувена прийшов Маріно Пушич, який у п'ятницю встиг переможно дебютувати в УПЛ, та ще й відразу в Класичному (1:0 із Динамо).

Єдина серйозна втрата донецької команди - Лассіна Траоре, який пропускає груповий турнір через травму (розрив сухожилля).

Барселона

Каталонці впевнено розпочали груповий етап поточної ЛЧ, здобувши три перемоги на старті турніру. В 1-му турі розтрощили дебютанта - Антверпен (5:0), у 2-му - мінімально здолали Порту (0:1), а в 3-му - Шахтар (2:1).

У національному чемпіонаті підопічні Чаві донедавна були єдиною командою, яка йшла без поразок, але поступилися мадридському Реалу в Ель Класико (1:2). Наразі "синьо-гранатові" мають 27 очок після 12 турів і посідають 3-тю сходинку в таблиці Ла Ліги. Напередодні гри в ЛЧ Барселона в компенсований час вирвала три бали на полі Реал Сосьєдада (1:0).

У вівторок через травму не допоможе команді Серджі Роберто. Також під питанням участь у грі Френкі де Йонґа, який не грав із кінця вересня через травму щиколотки.

Турнірна таблиця

Історія зустрічей

Команди зустрічалися 10 разів. Шахтар здобув 2 перемоги, 1 гра завершилася нічиєю та 7 разів святкували перемоги футболісти Барселони. Різниця м'ячів - 20:9 на користь іспанського клубу.

Пряма мова

Маріно Пушич (головний тренер Шахтаря): З'явиться ближче до матчу...

Чаві (головний тренер Барселони): З'явиться ближче до матчу...

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Сікан.

Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартінес, Бальде, Гаві, Ямал, Гюндоган, Лопес, Левандовський, Фелікс.

Цифри й факти

  • Це вже 28-ма кампанія Барселони на груповому етапі Ліги чемпіонів - рекорд, який вони розділяють з Реалом. Вони беруть участь у Лізі чемпіонів щосезону, починаючи з сезону-2003/04.
  • Українська команда сьомий раз поспіль бере участь у груповому етапі Ліги чемпіонів і 18-й - загалом. Вони брали участь у всіх, крім одного, з останніх 14 сезонів.
  • Перемога в Антверпені стала лише другим успіхом Шахтаря в останніх дев'яти єврокубкових виїзних матчах - серія, яка включає шість поразок.
  • Найуспішніша кампанія Шахтаря в Лізі чемпіонів припала на сезон-2010/11, коли він дійшов до чвертьфіналу, де програв 6:1 за сумою двох матчів майбутньому тріумфатору змагань - якраз Барселоні;
  • Барселона провела 23 (12 на виїзді) матчі проти українських команд: 16 перемог, 2 нічиї та 5 поразок. На виїзді - 8 перемог, 1 нічия та 3 поразки;
  • Шахтар 31 раз (16 удома) грав проти клубів з Іспанії: 7 перемог, 7 нічиїх і 17 поразок. Вдома - 3 перемоги, 5 нічиї та 8 поразок;
  • Каталонський клуб зазнав найважчої домашньої європейської поразки від українських гостей - 4:0 від Динамо на груповому етапі Ліги чемпіонів 1997/98, коли Андрій Шевченко зробив хет-трик у першому таймі;
  • Барселона виграла всі останні 10 матчів проти українських команд після домашньої поразки від Шахтаря (2:3) у грудні 2008 року;
  • Одну з двох перемог над Барселоною Шахтар здобув на полі суперника (3:2) у груповому етапі ЛЧ-2008/09;
  • Після єдиної гостьової перемоги Шахтаря підопічні Луческу продовжили боротьбу в Кубку УЄФА, який виграли. У тому ж сезоні Барселона тріумфувала в Лізі чемпіонів;
  • Команди зустрічалися в матчі за Суперкубок-2009. Барселона вирвала перемогу (1:0) в додатковий час;
  • Дарійо Срна та Чаві 4 рази протистояли один одному як гравці команд, у яких зараз працюють.

Прогноз букмекерів

  • Перемога Шахтаря - 11,00
  • Нічия - 6,50
  • Перемога Барселони - 1,32

Прогноз Чемпіона

Перемога Барселони - 2:1.

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