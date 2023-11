Сміт-Роу пропускає матч з Вест Гемом через пошкодження

Півзахисник Арсенала Еміл Сміт-Роу не заявлений на матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти Вест Гема через травму.

Про це розповів головний тренер команди Мікель Артета.

🚨 Arteta confirms Emile Smith-Rowe out again due to knee injury.



“We’ve got an issue with him. He felt something in his knee and he started to feel some pain after the game and we are assessing it but yeah, a big worry with him”, #AFC manager says. pic.twitter.com/ZW0qX9buzu