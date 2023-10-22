Ротань: Олександрія програє і в такий спосіб навчається

Олександрія програла не справедливо у матчі з Колосом (0:1) в рамках 11-го туру УПЛ.

Про це заявив головний тренер олександрійської команди Руслан Ротань.

"Складно коментувати, коли ти програєш не по грі. Перш за все, мені, мабуть, прикро за хлопців. Вони дуже хотіли перемогти й були дуже близькими до перемоги. Були моменти, але це наша молодість, наша майстерність, щоб реалізовувати ці моменти. У першому таймі ми мали вигравати з рахунком 2:1, але так стається, що пропускаємо. Дуже прості помилки при простих передачах призводять до стандартів біля наших воріт, з яких ми пропускаємо.

Дивно та неприємно. Утім я хлопцям сказав, що на жаль, зараз ми так навчаємось і зростаємо. Треба це перетерпіти. У них дуже високий потенціал. Ми в них віримо.

Щодо Ковальця, то, на жаль, Кирило отримав травму. Наскільки серйозну, або завтра, або післязавтра лікарі після МРТ знатимуть детальніше. Сподіваюсь, вона буде не настільки важкою", - сказав Руслан Ротань в інтерв’ю УПЛ-ТБ.