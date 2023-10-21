Колос у меншості втримав перемогу над Олександрією в 11 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Колос мінімально переграв Олександрію в межах 11-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол на рахунку Валерія Лучкевича.
Колос догравав матч у меншості через вилучення Кирила Попова.
Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 21 жовтня
Олександрія - Колос 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45+1 Лучкевич
Склади команд:
Олександрія: Єрмаков, Савченко (Плакса, 64), Сігеєв, Калітвінцев, Шулянський (Джевані, 64), Логінов, Мартинюк, Смирний (Скорко, 64), Шостак (Кулаковський, 88), Михайленко, Ковалець (Погорілий, 25)
Запас: М.Шевченко, А.Кравченко, Ернандес, Андрейчук, Ващенко, Безерра, Долгий
Колос: Фесюн, Ємець, Чорноморець, В.Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Мілько (Богданов, 79), Демченко (Салабай, 95), Дієго (Безбородько, 66), Попов, Ільїн (Болбат, 67)
Запас: Горох, Мисак, Золотов, Гончаренко, Велетень, Мякушко
Попередження: Бондаренко 18, Савченко 59, Логінов 89
Вилучення: Попов 53
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