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Колос у меншості втримав перемогу над Олександрією в 11 турі УПЛ

Єдиний гол на рахунку Валерія Лучкевича
Сьогодні 20:59 107 0
Колос у меншості втримав перемогу над Олександрією в 11 турі УПЛ
#Колос, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос мінімально переграв Олександрію в межах 11-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол на рахунку Валерія Лучкевича.

Колос догравав матч у меншості через вилучення Кирила Попова.

Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 21 жовтня

Олександрія - Колос 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+1 Лучкевич

Склади команд:

Олександрія: Єрмаков, Савченко (Плакса, 64), Сігеєв, Калітвінцев, Шулянський (Джевані, 64), Логінов, Мартинюк, Смирний (Скорко, 64), Шостак (Кулаковський, 88), Михайленко, Ковалець (Погорілий, 25)

Запас: М.Шевченко, А.Кравченко, Ернандес, Андрейчук, Ващенко, Безерра, Долгий

Колос: Фесюн, Ємець, Чорноморець, В.Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Мілько (Богданов, 79), Демченко (Салабай, 95), Дієго (Безбородько, 66), Попов, Ільїн (Болбат, 67)

Запас: Горох, Мисак, Золотов, Гончаренко, Велетень, Мякушко

Попередження: Бондаренко 18, Савченко 59, Логінов 89

Вилучення: Попов 53

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