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Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу

Сьогодні 01:19 2181 0
Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє на виїзді передостанній для себе матч кваліфікації Євро-2024 проти команди Мальти. 

Поєдинок відбудеться в вівторок, 17 жовтня. Початок - о 21:45 за київським часом. Детальніше про матч читайте в нашому анонсі.

Дивіться відео голів і огляд матчу онлайн у режимі реального часу на нашому сайті в цій новині.

1:0 - 13' Мбонг

1:1 - 38' Камензулі (авт.)

1:2 - 42' Довбик (пен.)

1:3 - 85' Мудрик

Огляд матчу

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу Мальта - Україна.

Пряма трансляція

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