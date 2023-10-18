Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграє на виїзді передостанній для себе матч кваліфікації Євро-2024 проти команди Мальти.
Поєдинок відбудеться в вівторок, 17 жовтня. Початок - о 21:45 за київським часом. Детальніше про матч читайте в нашому анонсі.
Дивіться відео голів і огляд матчу онлайн у режимі реального часу на нашому сайті в цій новині.
1:0 - 13' Мбонг
1:1 - 38' Камензулі (авт.)
1:2 - 42' Довбик (пен.)
1:3 - 85' Мудрик
Огляд матчу
Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу Мальта - Україна.