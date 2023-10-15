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Мальта - Україна: онлайн-трансляція

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Мальта - Україна: онлайн-трансляція
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Україна зіграє в гостях проти національної команди Мальти в матчі кваліфікації Євро-2024.

Гра відбудеться у вівторок, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку, яка розпочнеться о 21:30.

Турнірна таблиця групи C - ТУТ.

Пряма трансляція

Цифри й факти

  • Єдиний гол у зустрічі 2017 року забив Зак Мускат, який має шанси зіграти знову;
  • Єдиний і переможний гол у ворота Мальти у грі поточної кваліфікації забив Віктор Циганков з пенальті;
  • Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов грали проти Мальти у вищезгаданому поєдинку. Артем Довбик був у заявці, але на поле так і не вийшов;
  • Головний суддя поєдинку Мартен Крог двічі обслуговував матчі за участі українських команд: у лютому 2023 року данець працював на матчі Ліги конференції АЕК - Дніпро-1 (1:0), а в червні цього ж року - на матчі молодіжного Євро-2023 Румунія - Україна (0:1).
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