Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

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Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація Груповий етап, група C 17 жовтня, 2023 рік. 21:45 Збірна Мальти - збірна України Національний стадіон (Та'Калі, Мальта) Головний арбітр - Мартен Крог (Данія) Трансляція - MEGOGO, Суспільне

У передостанньому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України зіграє в гостях з аутсайдером групи C, командою Мальти. Гра відбудеться в селищі Та'Калі на Національному стадіоні у вівторок, 17 жовтня. Обслуговуватиме матч данська бригада арбітрів на чолі з Мартеном Крогом.

Мальта

Абсолютний аутсайдер групи не набрав жодного очка в 6 матчах, з різницею м'ячів 1:15. Перший матч між командами завершився мінімальною перемогою підопічних Реброва - 1:0.

Україна

"Синьо-жовті" зберігають шанси на путівку на Євро-2024, продовжуючи боротьбу за 2 сходинку зі збірною Італії. В останньому матчі українці перемогли Північну Македонію (2:0).

Команді Сергія Реброва через травми у жовтні не зможуть допомогти лідери команди Віктор Циганков і Андрій Ярмоленко. Також поза складом національної команди Андрій Лунін. Замість них були довикликані Олександр Піхальонок, Назарій Русин та Дмитро Різник. Має проблеми зі здоров'ям захисник Динамо Денис Попов – у нього було ушкодження, через яке він не потрапив до заявки на гру проти Пн. Македонії. Через пошкодження в клубі не зміг зіграти в останній грі Сергій Кривцов.

Крім цього, на гру проти Мальти не буде доступний Руслан Маліновський через перебір жовтих карток.

Турнірна таблиця

Історія зустрічей

Для команд прийдешня гра стане лише третьою очною в історії. Команди здобули по 1-й перемозі. У 2017 році мальтійці сенсаційно перемогли в товариському матчі (1:0). Також із мінімальним рахунком, але на користь України, завершився матч поточної кваліфікації.

Орієнтовні склади

Мальта: Бонелло, Мбонг, Апап, Пепе, Мускат, Камензулі, Яннік, Теума, Гійом'є, Джонс, Нвоко.

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Зубков, Назарина, Ванат.

Пряма мова

Мікеле Марколіні (головний тренер збірної Мальти): очікуйте напередодні гри...

Сергій Ребров (головний тренер збірної України): очікуйте напередодні гри...

Цифри й факти

Єдиний гол у зустрічі 2017 року забив Зак Мускат, який має шанси зіграти знову;

Єдиний і переможний гол у ворота Мальти у грі поточної кваліфікації забив Віктор Циганков з пенальті;

Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов грали проти Мальти у вищезгаданому поєдинку. Артем Довбик був у заявці, але на поле так і не вийшов;

Головний суддя поєдинку Мартен Крог двічі обслуговував матчі за участі українських команд: у лютому 2023 року данець працював на матчі Ліги конференції АЕК - Дніпро-1 (1:0), а в червні цього ж року - на матчі молодіжного Євро-2023 Румунія - Україна (0:1).

Прогноз букмекерів

Перемога Мальти - 12,0

Нічия - 5,8

Перемога України - 1,3

Прогноз Чемпіона

Перемога України - 0:2.