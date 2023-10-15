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Україна та Італія продовжують боротьбу за друге місце в групі C: турнірна таблиця

Сьогодні 12:17 297 0
Україна та Італія продовжують боротьбу за друге місце в групі C: турнірна таблиця
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Після синхронних перемог збірні України та Італії зберегли статус-кво в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024. Синьо-жовті на номінально власному полі перемогли Північну Македонію (2:0), а італійці розгромили команду Мальти (4:0).

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Лідирує в групі Англія, у якої після 5 матчів - 13 очок. Претенденти на друге місце, яке дозволить відібратися на чемпіонат Європи, - Україна та Італія мають у своєму активі по 10 очок, щоправда, Скуадра адзурра зіграла на гру менше. У збірної Північної Македонії після поразки від України залишилося в доробку 7 очок. Мальта очок не набирала.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 5 4 1 0 16-2 13
2  Італія 5 3 1 1 10-4 10
3  Україна 6 3 1 2 8-7 10
4  Північна Македонія 6 2 1 3 7-14 7
5  Мальта 6 0 0 6 1:15 0

17 жовтня в групі C Англія зіграє з Італією, а Україна - з Мальтою.

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