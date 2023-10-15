Україна та Італія продовжують боротьбу за друге місце в групі C: турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
Після синхронних перемог збірні України та Італії зберегли статус-кво в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024. Синьо-жовті на номінально власному полі перемогли Північну Македонію (2:0), а італійці розгромили команду Мальти (4:0).
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Лідирує в групі Англія, у якої після 5 матчів - 13 очок. Претенденти на друге місце, яке дозволить відібратися на чемпіонат Європи, - Україна та Італія мають у своєму активі по 10 очок, щоправда, Скуадра адзурра зіграла на гру менше. У збірної Північної Македонії після поразки від України залишилося в доробку 7 очок. Мальта очок не набирала.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|5
|4
|1
|0
|16-2
|13
|2
|Італія
|5
|3
|1
|1
|10-4
|10
|3
|Україна
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|4
|Північна Македонія
|6
|2
|1
|3
|7-14
|7
|5
|Мальта
|6
|0
|0
|6
|1:15
|0
17 жовтня в групі C Англія зіграє з Італією, а Україна - з Мальтою.