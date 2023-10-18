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Україна вийшла на друге місце в кваліфікації, долю путівки на Євро визначить гра з Італією

Сьогодні 01:17 Андрій Твердохліб 120 0
Україна вийшла на друге місце в кваліфікації, долю путівки на Євро визначить гра з Італією
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України після перемоги над Мальтою (1:3) у кваліфікації Євро-2024 одноосібно посідає 2 сходинку в групі C.

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Підопічні Сергія Реброва набрали 13 очок у 7 зіграних матчах. Головний конкурент українців за другу путівку з групи - збірна Італії програла англійцям (3:1) і відстає від синьо-жовтих на три очки.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 6 5 1 0 19-3 16
2  Україна 7 4 1 2 11-8 13
3  Італія 6 3 1 2 11-7 10
4  Північна Македонія 6 2 1 3 7-14 7
5  Мальта 7 0 0 7 2:18 0

Доля другого місця визначиться в очному протистоянні України та Італії, яке відбудеться 20 листопада в Леверкузені (номінально домашня гра для синьо-жовтих. - ред.). Перед грою з Україною Італія 17 листопада зіграє зі збірною Північної Македонії, яка втратила навіть теоретичні шанси на 2 місце.

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