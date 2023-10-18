Джерело - Чемпіон.
Збірна України після перемоги над Мальтою (1:3) у кваліфікації Євро-2024 одноосібно посідає 2 сходинку в групі C.
Мудрик фантастичним дальнім ударом забив свій перший гол за збірну України
Підопічні Сергія Реброва набрали 13 очок у 7 зіграних матчах. Головний конкурент українців за другу путівку з групи - збірна Італії програла англійцям (3:1) і відстає від синьо-жовтих на три очки.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|6
|5
|1
|0
|19-3
|16
|2
|Україна
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|3
|Італія
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|4
|Північна Македонія
|6
|2
|1
|3
|7-14
|7
|5
|Мальта
|7
|0
|0
|7
|2:18
|0
Доля другого місця визначиться в очному протистоянні України та Італії, яке відбудеться 20 листопада в Леверкузені (номінально домашня гра для синьо-жовтих. - ред.). Перед грою з Україною Італія 17 листопада зіграє зі збірною Північної Македонії, яка втратила навіть теоретичні шанси на 2 місце.
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