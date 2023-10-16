Саудівський Аль-Іттіфак готовий підписати Лінгарда взимку

Джерело - Чемпіон.
Англійський півзахисник Джессі Лінгард може продовжити кар'єру в Аль-Іттіфаці.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
30-річного Лінгарда у січні 2024 року готовий підписати клуб з Саудівської Аравії.
#AlEttifaq are ready to sign Jesse #Lingard from January 2024. #transfers 🇸🇦— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 16, 2023
Раніше англієць ухвалив рішення тренуватися з саудівським клубом для підтримання форми.
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