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Саудівський Аль-Іттіфак готовий підписати Лінгарда взимку

Англієць може продовжити кар'єру в саудівському клубі
Сьогодні 19:38 203 0
Саудівський Аль-Іттіфак готовий підписати Лінгарда взимку
#Джессі Лінгард

Джерело - Чемпіон.

Англійський півзахисник Джессі Лінгард може продовжити кар'єру в Аль-Іттіфаці.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

30-річного Лінгарда у січні 2024 року готовий підписати клуб з Саудівської Аравії.

Раніше англієць ухвалив рішення тренуватися з саудівським клубом для підтримання форми.

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