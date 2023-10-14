Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО

Мабуть, його найкращий гол у кар'єрі!

Джерело - Чемпіон.

Олександр Караваєв відзначився фантастичним голом під завісу матчу Україна - Північна Македонія в межах 7-го туру кваліфікації Євро-2024.

Півзахисник нашої збірної з'явився на полі на 87-й хвилині, а на 95-й наважився на шедевральний удар із флангу, перебуваючи приблизно за 40 метрів від воріт. Голкіпер македонців Столе Дімітрієвський вийшов задалеко.

Цей гол можна дивитися вічно!

Відео

У підсумку такий трюк Караваєва поставив крапку у грі - 2:0 на користь збірної України. Нагадаємо, "синьо-жовті" відкрили рахунок завдяки курйозному голу Георгія Судакова після рикошету.

Тепер на підопічних Сергія Реброва чекатиме матч проти Мальти, який відбудеться 17 жовтня.

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