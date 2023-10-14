Італія розгромила Мальту, Литва переграла Болгарію: результати кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Північна Ірландія - Сан-Марино 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Сміт, 2:0 - 11 Мадженніс, 3:0 - 81 Макменамін
Україна - Північна Македонія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Судаков, 2:0 - 90+6 Караваєв
Болгарія - Литва 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Шірвіс, 0:2 - 55 Шірвіс
Словенія - Фінляндія 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 16 Шешко (пен), 2:0 - 28 Шешко, 3:0 - 90+2 Янжа
Данія - Казахстан 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 36 Вінд, 2:0 - 45+2 Сков, 3:0 - 48 Сков, 3:1 - 58 Вороговський
Італія - Мальта 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Бонавентура, 2:0 - 45+1 Берарді, 3:0 - 64 Берарді, 4:0 - 90+4 Фраттезі
Угорщина - Сербія 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 20 Варга, 1:1 - 33 Павлович, 2:1 - 34 Шаллай
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