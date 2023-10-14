Головне
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024
Вчора 17:55 1516 2
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО
Сьогодні 00:20 716
Італія розгромила Мальту, Литва переграла Болгарію: результати кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:43 979
Маліновський пропустить матч збірної України проти Мальти
Вчора 22:37 216
Україна - Північна Македонія 2:0: огляд матчу
Вчора 20:10 1409
Караваєв пояснив диво-гол у ворота Північної Македонії
Вчора 19:49 1461
Україна - Північна Македонія: відео голів і огляд матчу
Вчора 18:55 2684
Ребров: Потрібно покращувати гру в обороні
Вчора 18:50 378
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО
Вчора 18:43 3779 1
Уболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу із Північною Македонією
Вчора 18:22 1121
Прямі трансляції

Італія розгромила Мальту, Литва переграла Болгарію: результати кваліфікації Євро-2024

Результати кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:43 979 0
Італія розгромила Мальту, Литва переграла Болгарію: результати кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 7
14 жовтня

Північна Ірландія - Сан-Марино 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Сміт, 2:0 - 11 Мадженніс, 3:0 - 81 Макменамін

Україна - Північна Македонія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Судаков, 2:0 - 90+6 Караваєв

Болгарія - Литва 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Шірвіс, 0:2 - 55 Шірвіс

Словенія - Фінляндія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Шешко (пен), 2:0 - 28 Шешко, 3:0 - 90+2 Янжа

Данія - Казахстан 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 36 Вінд, 2:0 - 45+2 Сков, 3:0 - 48 Сков, 3:1 - 58 Вороговський

Італія - Мальта 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Бонавентура, 2:0 - 45+1 Берарді, 3:0 - 64 Берарді, 4:0 - 90+4 Фраттезі

Угорщина - Сербія 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 20 Варга, 1:1 - 33 Павлович, 2:1 - 34 Шаллай

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО 3779 1
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 3036
Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 3109
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18195
Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було 4558
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 27780
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 119610
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215842 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16478
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3073
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8140 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15763 2