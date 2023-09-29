Головне
Гутцайт піде з посади міністра молоді та спорту
Вчора 18:56 1980
Історія дня: як Шевченко паспорт ледь не загубив
Сьогодні 11:21 619
Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу
Сьогодні 10:58 16939
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера
Сьогодні 10:53 6338
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:50 27481
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 10:47 1247
Ювентус зацікавлений у трансфері Судакова
Сьогодні 08:30 342
Дженоа Маліновського розгромила Рому: результати 6 туру Серії А
Вчора 23:42 1127
УАФ закликала європейські футбольні федерації бойкотувати російські збірні
Вчора 20:38 838
Матвієнко повернувся до тренувань у загальній групі Шахтаря
Вчора 20:08 975
Прямі трансляції

Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо

Історія, як світовий бренд вів переговори з киянами про технічне партнерство
Сьогодні 10:50 27481 0
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо

Джерело - Чемпіон.

Овдій Піналов майже 30 років співпрацював з легендарним футбольним виданням France Football, а з 1989 по 1991 рік був штатним працівником Динамо. Далі Піналов розвивав в Україні бренд Reebok і навіть вів переговори з керівництвом киян, щоб Reebok став технічним партнером Динамо. Деталі цієї історії українець розкрив в розмові з кореспондентом Чемпіона Максимом Розенком.

На той час Reebok вже працював з британським Болтоном, причому відкрита  в 1997 році нова клубна арена, на яку було витрачено 25 мільйонів фунтів стерлінгів, отримала назву Reebok Stadium, - пригадує Овдій. - Перша штаб-квартира Reebok якраз знаходилася у Болтоні.  В 1996 році Reebok став технічним партнером Ліверпуля. Тобто, світовий бренд зайшов у футбол, з’явилися бюджети і професійна футбольна колекція. До того ж Reebok почав виробляти в Італії дуже якісне футбольне взуття зі шкіри кенгуру. На той час я був керівником Reebok в Україні та Молдові, запропонував головному офісу провести переговори з київським Динамо, який тоді закінчував співпрацю з Umbro. Ідею підтримали. Спочатку ми поїхали з представником Динамо Михайло Ошемковим у Великобританію, де нам продемонстрували колекцію, яку готували для Ліверпуля. Далі двічі зустрічався з президентом Динамо Григорієм Суркісом. 

Піналов зізнається, що ці переговори забрали у нього чимало нервів. 

На відміну від першого президента Динамо Віктора Безверхнего, з яким я ще працював в клубі, Суркіс мені здався жорстким, емоційним, але професійним менеджером . - розповідає Овдій. - У нього був агресивний стиль ведення переговорів, налаштований на максимальний результат. Ми почали складати бюджет на поставку комплектів тренувального та ігрового екіпірування для першої команди, дублю і спортивної школи Динамо на сезон. На другу зустріч я приніс табличку, в якій було розписано, скільки поставляємо екіпірування, скільки що коштує. Собівартість контракту склала 600 тисяч доларів. Зауважте, що ціна у роздріб була б втричі вища. Також у договорі були прописані фінансові бонуси за успішний виступ команди. Несуттєві - за чемпіонство і більш привабливі за виступи на євроарені, адже Reebok була цікава реклама на телебаченні.  Причому, коли мова зайшла за бонус у разі перемоги Динамо у Лізі чемпіонів, я до цього віднісся дещо скептично. Суркіс же рекомендував прописати в контракті бонус за це у розмірі мільйона доларів. Фактично ми запропонували Динамо той же типовой контракт, якій було підписано з Ліверпулем.    

Читати також: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів

Але до підписання договору справа не дійшла. Піналов дізнався, що параллельно Динамо веде переговори з Adidas і вирішив звернути перемовини. 

Я бачив, що Суркіс з певною недовірою відносився до Reebok, - пояснює логіку свого рішення Овдій. - На той час за брендом не було великого футбольного бекграунду, тільки перший рік працювали з Ліверпулем. Тим більше, я знав ситуацію в Динамо зсередини. Навряд чи було б можливо уникнути майбутніх розмов, що, наприклад, бутси погані. В ситуаціях, коли футболіст не забив гол. Це ж наш менталітет, який став наслідком 70 років радянської окупації - звинувачувати у бідах всіх, крім себе. Тому написав дуже ввічливий лист Суркісу про звернення перемовин. Подякував йому за час, який він нам приділив. Приїхав в офіс Динамо, Григорій був зайнятий, віддав листа Ігорю Суркісу. В підсумку ми реалізували ідею технічного партнерства з київським ЦСКА, який в 1998 році грав в Кубку УЄФА з  ірландським Корк Сіті та московським Локомотивом. А також з чемпіоном Молдови-1997 Конструкторулом з Кишинева. Зараз цей клуб більш відомий як ФК Тираспіль, в 2002 році він змінив власників і переїхав в це місце. З Динамо Київ ми теж підписали угоду, але це був жіночий баскетбольний клуб. Також стали технічними партнерами ще одного з лідерів вітчизняного українського жіночого баскетболу київського Тім Скуф.   

Максим Розенко, Чемпіон

 

Коментарі ()
Популярне зараз
Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу 16939
Гутцайт піде з посади міністра молоді та спорту Гутцайт піде з посади міністра молоді та спорту 1980
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера "Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера 6338
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії 8641
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста: згадуємо кумедну історію Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста: згадуємо кумедну історію 6041
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15088
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 56181 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 82236
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 23851 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154322 7
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38276 4
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12831