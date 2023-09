Півзахисник збірної Франції Едуардо Камавінга підпише новий контракт з Реалом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Це відбудеться найближчими днями. Процес на 99% завершений.

