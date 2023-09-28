Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної Франції Едуардо Камавінга підпише новий контракт з Реалом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Це відбудеться найближчими днями. Процес на 99% завершений.
⚪️ Camavinga will sign new Real Madrid deal in the next days — process at 99% stage, almost completed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2023
Чинна угода з центральним півзахисником розрахована до літа 2027 року.
Нагадаємо, лідер Реала пропустить матч з Жироною Циганкова та Довбика.
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