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Камавінга підпише новий контракт з Реалом

Процес на 99% завершений
Сьогодні 14:39 168 0
Камавінга підпише новий контракт з Реалом
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Едуардо Камавінга

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Франції Едуардо Камавінга підпише новий контракт з Реалом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Це відбудеться найближчими днями. Процес на 99% завершений.

Чинна угода з центральним півзахисником розрахована до літа 2027 року.

Нагадаємо, лідер Реала пропустить матч з Жироною Циганкова та Довбика.

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