Процес на 99% завершений

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Франції Едуардо Камавінга підпише новий контракт з Реалом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Це відбудеться найближчими днями. Процес на 99% завершений.

⚪️ Camavinga will sign new Real Madrid deal in the next days — process at 99% stage, almost completed. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2023

Чинна угода з центральним півзахисником розрахована до літа 2027 року.

Нагадаємо, лідер Реала пропустить матч з Жироною Циганкова та Довбика.

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