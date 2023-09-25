Головне
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою
Сьогодні 15:16 477
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Сьогодні 15:28 36163 4
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО
Сьогодні 10:28 3378
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100
Сьогодні 09:30 332712 4
Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії
Сьогодні 08:47 323
Беленюк здобув ліцензію на Олімпіаду-2024
Вчора 21:09 1242
Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО
Вчора 19:12 2724
Металіст 1925 та Колос не виявили сильнішого у 8 турі УПЛ
Вчора 18:55 334
Карпати не перемогли Ниву, Інгулець ледь не втратив очки: результати матчів Першої ліги
Вчора 17:55 1750
СК Дніпро-1 здолав Зорю у 8 турі УПЛ
Вчора 16:53 605
Прямі трансляції

Тоттенгем підписав 16-річного захисника Хайдука

Тоттенгем оголосив про трансфер захисника
Сьогодні 16:10 80 0
Тоттенгем підписав 16-річного захисника Хайдука
#Тотенгем, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Хайдук

Джерело - tottenhamhotspur.com.

Центральний захисник Хайдука Лука Вушкович став гравцем Тоттенгема.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Оборонець приєднається до складу "шпор" у 2025 році. Угода хорвата з лондонським клубом діятиме до 2030-го.

Лука дебютував за Хайдук в чемпіонаті в лютому цього року, ставши наймолодшим гравцем, який грав у вищому дивізіоні Хорватії.  У поточному сезоні Вушкович ще не грав через травму. Всього він провів 11 матчів за Хайдук та забив 1 гол.

Нагадаємо, Тоттенгем активує опцію продовження контракту із Соном.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 36163 4
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100 Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100 332712 4
Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО 2724
Володар Золотого м'яча! Бєланов святкує день народження Володар Золотого м'яча! Бєланов святкує день народження 2847
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО 3378
Оболонь - Динамо: де дивитися матч Кубка України Оболонь - Динамо: де дивитися матч Кубка України 2657
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154243 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40422
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89366 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215428 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41797 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8044 2