Тоттенгем підписав 16-річного захисника Хайдука

Тоттенгем оголосив про трансфер захисника

Центральний захисник Хайдука Лука Вушкович став гравцем Тоттенгема.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Оборонець приєднається до складу "шпор" у 2025 році. Угода хорвата з лондонським клубом діятиме до 2030-го.

Лука дебютував за Хайдук в чемпіонаті в лютому цього року, ставши наймолодшим гравцем, який грав у вищому дивізіоні Хорватії. У поточному сезоні Вушкович ще не грав через травму. Всього він провів 11 матчів за Хайдук та забив 1 гол.

Нагадаємо, Тоттенгем активує опцію продовження контракту із Соном.

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