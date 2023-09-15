Санчо може покинути Манчестер Юнайтед

Санчо може змінити клуб

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо близький до відходу з клубу.

Про це повідомляє видання ESPN.

Манкуніанці поставили гравцеві ультиматум, змусивши публічно вибачитись перед головним тренером Еріком тен Гагом. Футболіст цими днями відмовився це робити, за що тепер працює з другою командою.

Якщо Санчо остаточно відмовиться вибачатися, то, швидше за все, він залишить Манчестер Юнайтед у січневе трансферне вікно.

Нагадаємо, що раніше тен Гаг говорив, що незадоволений рівнем Санчо. Гравець своєю чергою вважає, що довгим часом був цапом-відбувайлом. Також гравці Манчестер Юнайтед підтримали тен Гага у конфлікті із Санчо.

Раніше повідомлялося, що Санчо міг перейти у Челсі.

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