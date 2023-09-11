Італія - Україна: букмекери назвали фаворита матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії - беззаперечний фаворит матчу проти України за котируваннями букмекерів.

Перемогу Італії фахівці оцінюють коефіцієнтом - 1,52. Перемогу України - 7,3. Нічия - 4,4.

Матч відбудеться у вівторок, 12 вересня на стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Початок о 21:45 за київським часом.

У турнірній таблиці збірна України посідає другу сходинку, випереджаючи свого суперника на три очки, який розмістився на третьому місці.

У попередніх восьми протистояннях синьо-жовті не програли лише двічі (нічиї у товариських матчах).

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу. Пряму трансляцію з Мілана дивіться ТУТ.