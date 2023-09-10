Італія - Україна: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація
|Груповий етап, група C
|12 вересня, 2023 рік. 21:45
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Збірна Італії - збірна України
|Сан-Сіро/Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)
|Головний арбітр - Алехандро Ернандес Ернандес (Іспанія)
|Трансляція - MEGOGO, Суспільне
Збірна України в гостях зіграє проти збірної Італії в межах 6 туру кваліфікації Євро-2024.
Поєдинок відбудеться на стадіоні Сан-Сіро в Мілані, 12 вересня. Початок о 21:45 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 21:30.
Напередодні матчу в Мілані українці одноосібно посідають другу сходинку в групі, італійці - треті.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|5
|4
|1
|0
|16-2
|13
|2
|Україна
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|3
|Італія
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|4
|Північна Македонія
|4
|1
|1
|2
|5-12
|4
|5
|Мальта
|4
|0
|0
|4
|1-9
|0
Факти й цифри
- Україна зіграє з Італією увосьме;
- У попередніх 8 матчах синьо-жовті змогли двічі зіграти внічию, при 6 поразках;
- Україна програла Італії всі офіційні матчі (5), різниця м'ячів - 2:12;
- Для збірної України матч на Сан-Сіро стане першим на культовій міланській арені;
- Попередній матч на Сан-Сіро Італія провела у вересні минулого року - перемога над Англією (1:0) у межах Ліги націй;
- Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЧС-2006 (3:0 на користь Італії). Це була єдина участь України у фінальних стадіях Кубка світу, а "скуадра адзурра" тоді вчетверте (і поки востаннє) виграла мундіаль;
- Для Лучано Спаллетті матч проти України стане другим на чолі збірної. 64-річний фахівець став третім тренером, який очолив збірну Італії відразу після виграного Скудетто (титулу чемпіона Італії), до цього були Антоніо Конте (2014) та Еленіо Еррера (1966);
- Для керманича збірної України Сергія Реброва матч з Італією стане лише четвертим на чолі національної команди.