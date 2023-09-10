Італія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація Груповий етап, група C 12 вересня, 2023 рік. 21:45 Збірна Італії - збірна України Сан-Сіро/Джузеппе Меацца (Мілан, Італія) Головний арбітр - Алехандро Ернандес Ернандес (Іспанія) Трансляція - MEGOGO, Суспільне

У 6-му турі групи C кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України зіграє виїзну гру проти національної команди Італії. Матч відбудеться на легендарному стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Початок - о 21:45, 12 вересня.

Італія

"Скуадра адзурра" в суботу провела перший матч під керівництвом нового тренера - Лучано Спаллетті. Матч проти Північної Македонії на неякісному полі завершився з рахунком 1:1. Ця нічия значно ускладнила перспективи італійців на прямий вихід на Євро - тепер майбутні ігри проти України набувають статус ключових, мало не плей-оф.

Новий наставник збірної Італії дотримується тієї самої тактичної схеми (4-3-3), але, схоже буде більше довіряти таким футболістам, як Алессандро Бастоні та Маттія Дзакканьї, що під керівництвом Роберто Манчіні грали небагато. Також "лазурні" мають дві серйозні кадрові втрати - Федеріко К'єзу та Лоренцо Пеллеґріні, які пропускали й попередній матч.

Україна

"Синьо-жовті" для багатьох несподівано зіграли внічию (1:1) проти лідера групи, збірної Англії, завдавши родоначальникам футболу першої втрати очок у поточному відбірковому циклі. Разом із паралельною втратою очок Італією - головним конкурентом України в боротьбі за друге місце у групі - цей результат сильно закручує інтригу у квінтеті.

Команді Сергія Реброва, як і в матчі у Вроцлаві, не зможе допомогти Микола Шапаренко (замість нього був довикликаний Олександр Піхальонок). Також під питанням участь у грі на Сан-Сіро капітана Андрія Ярмоленка, який через травму пропускав останні матчі Динамо, але в заявці збірної на гру проти Англії вже був, хоча на полі так і не з'явився.

Турнірна таблиця

Історія зустрічей

Історія протистояння України та Італії налічує 8 матчів: 4 - у кваліфікації ЧЄ, одного разу у фінальній частині ЧС і ще тричі - в товариських матчах. "Синьо-жовті" досі не змогли жодного разу перемогти й лише 2 гри звели внічию, обидві були контрольними, тобто неофіційними.

Пряма мова

Лучано Спаллетті (головний тренер збірної Італії): з'явиться ближче до матчу...

Сергій Ребров (головний тренер збірної України): з'явиться ближче до матчу...

Орієнтовні склади

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дімарко, Барелла, Локателлі, Тоналі, Політано, Іммобіле, Дзакканьї;

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Циганков, Мудрик, Довбик.

Цифри й факти

Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЧС-2006 (3:0 на користь Італії). Це була єдина участь України у фінальних стадіях Кубку світу, а "скуадра адзурра" тоді вчетверте (і поки востаннє) виграла мундіаль

Україна програла Італії всі офіційні матчі (5), різниця м'ячів - 2:12

"Синьо-жовті" вперше зіграють на Сан-Сіро

Попередній матч на Сан-Сіро Італія провела у вересні минулого року - перемога над Англією (1:0) у межах Ліги націй

Останній матч між собою команди провели у жовтні 2018-го - товариська гра у Генуї завершилася з рахунком 1:1

Лучано Спаллетті став третім тренером, який очолив збірну Італії відразу після виграного Скудетто (титулу чемпіона Італії), до цього були Антоніо Конте (2014) та Еленіо Еррера (1966)

Прогноз букмекерів

Перемога Італії - 1,48 ;

; Нічия - 4,45 ;

; Перемога України - 7,80.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.