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Італія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Сьогодні 11:18 121 0
Італія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірні України та Італії зіграють в 6 турі групи C кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Матч відбудеться у вівторок, 12 вересня на стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO, а також на регіональних телеканалах Суспільного.

Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.

MEGOGO Футбол

Суспільне спорт

Нагадаємо, у 5 турі Україна зіграла внічию з Англією, а італійці втратили важливі очки в грі проти Північної Македонії. Синьо-жовті одноосібно посідають 2 сходинку в турнірній таблиці, на 3 очки випереджаючи свого суперника.

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