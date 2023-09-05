Гармаш прилетів до Хорватії на медогляд

Ексгравець киян незабаром підпише контракт із новим клубом

Колишній півзахисник Динамо Денис Гармаш сьогодні, 5 вересня, прибув до хорватського Осієка.

Про це повідомляє Jutarnji List.

Перехід 33-річного хавбека в Осієк перебуває на завершальній стадії. На завтра, 6 вересня заплановано медогляд українського півзахисника в новому клубі.

Денис Гармаш розірвав контракт із Динамо учора, 4 вересня. Однак спочатку півзахисник не міг отримати дозвіл на виїзд з України в умовах воєнного стану. Його угода з київським клубом була розрахована до 2025 року.