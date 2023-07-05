Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи-2023. Фінальна частина Плей-оф, півфінал 5 липня, 2023 рік. 22:00 Збірна Іспанії U-21 - збірна України U-21 Стадіон Стяуа (Бухарест, Румунія) Головний арбітр - Ерік Ламбрехтс (Бельгія) Трансляція - Суспільне (регіональні канали) та сайт Суспільне Спорт

Плеєр MEGOGO

Молодіжна збірна України зіграє у півфіналі Євро-2023 проти однолітків з Іспанії. Поєдинок відбудеться у середу, 5 липня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Іспанія

Молода "Фурія Роха" перед початком турніру називалася однією з головних фавориток. Груповий турнір підопічні Сантьяго Денії подолали достроково завдяки перемогам над господарями румунами (3:0) та хорватами (1:0). У третьому турі зустрілися якраз зі своїми майбутніми суперниками, Україною (2:2), проте обидві команди грали неоптимальними варіантами складу, позаяк бажали надати відпочинок основним гравцям перед плей-оф.

У матчі 1/4 фіналу Іспанія знову зустріла гідний опір - Швейцарію довелося дотискати в додатковий час (2:1).

Попри репутацію, іспанці лише одного разу на турнірі значно перевершили суперника у володінні м'ячем (проти Румунії було 75%), а в матчі проти України взагалі мінімально поступилися за цим показником.

Мабуть, головною зіркою команди є лівий вінгер Серхіо Гомес, представник Манчестер Сіті. На Євро-2023 гравець відзначився 2 голами та віддав дві результативні передачі.

Україна

Молоді "синьо-жовті" теж забезпечили собі заздалегідь місце у плей-оф, обігравши за рахунком упевнено Хорватію (2:0) та за грою - Румунію (1:0).

Кінцівка гри проти румунів, окрім вирішального автогола господарів турніру, запам'яталася дурним вилученням Владислава Ваната через неспортивну поведінку. Нападника дискваліфікували на 2 матчі, відтак він був недоступним на матчі проти Іспанії (2:2) та Франції (3:1).

Козирем у рукаві Руслана Ротаня на чвертьфінал виявився Михайло Мудрик. Один із двох найдорожчих футболістів молодіжного Євро на груповому етапі не зіграв жодної хвилини через пошкодження, але в матчі 1/4 фіналу вийшов із перших хвилин. Як підсумок - зароблений пенальті та геніальний гольовий пас.

Історія зустрічей

Команди двічі зустрічались у відбіркових турнірах на Євро: нічия та перемога Іспанії. Ідентична статистика й у фінальних частинах Євро U-21: нічия та перемога Іспанії.

Орієнтовні склади

Іспанія: Тенас - В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда - Бланко, Баена - Сансет - Родрі, Руїс, С. Гомес.

Україна: Трубін - Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко - Бондаренко, Бражко - Кащук, Судаков, Мудрик - Сікан.

Пряма мова

Сантьяго Денія (головний тренер Іспанії): з'явиться згодом...

Руслан Ротань (головний тренер України): "Ми дуже дякуємо, що уболівальники тут підтримують нашу команду. Також вдячні, що в такий важкий час для нашої країни, час війни, ви з нами пліч-о-пліч. Це дуже приємно. Повірте, український народ дуже вдячний усім, хто допомагає нашій країні та нас підтримує. Дякуємо!

Мабуть, найбільшою проблемою зараз для команди є відновлення. У нас було на це лише два дні. Це дуже важливий фактор. Також варто зважати на переліт, переїзд. На це пішов час. Плюс інше місто, трохи інший клімат. У Клужі трохи прохолодніше зараз.

Втім, з мотивацією проблем не буде. Хлопці усе розуміють. Ми йдемо крок за кроком. Далі збірна Іспанії – це дуже сильна команда. Ми зустрічалися в групі, але завтра буде зовсім інша гра. На юнацькому рівні Іспанія перемагала всіх, вона виграла усі турніри. Ми це добре знаємо, пам'ятаємо про це. Знаємо силу цієї команди.

З Ванатом ми розмовляли після матчу з Румунією. Він усе чудово розуміє. Цей момент із вилученням дав йому можливість добре подумати. Такий турнір, а для Владислава він завтра практично лише починається. Це для нього був дуже важливий урок. Ми повинні його підтримати. Ванат шанси отримає.

Ми аналізували першу гру збірної Іспанії. Слід зауважити, що це структурна команда, яка завжди грає першим номером. Усі суперники вивчають і знають її механізми, але всі суперники страждають від цього. На теоретичних заняттях ми на ці моменти вказали хлопцям, але на полі все вирішує індивідуальна майстерність, настрій та характер. Все разом і дає результат.

Думаю, іспанці добре нас вивчили. Ми зустрічаємося не перший раз, тож добре знаємо одне одного. Упевнений, що завтра і наші хлопці, і іспанці будуть віддавати усе, щоб зробити цей крок, про який усі мріють".

Цікаві факти

Вихід до півфіналу гарантував Україні першу в історію участь у футбольному турнірі Олімпіади.

Франція, попри виліт від України у чвертьфіналі, гарантувала собі участь в Олімпійських іграх на правах господаря майбутнього форуму

Українці лише вдруге у своїй історії вийшли до півфіналу Євро цієї вікової категорії - у 2006 році команда під керівництвом Олексія Михайличенка з молодими зірками Артемом Мілевським та Олександром Алієвим дійшла до фіналу, де поступилася (0:3) одноліткам із Нідерландів

Загалом українська молодіжка тричі грала у фінальних частинах. У 2011 році команда з Ярмоленком та Коноплянкою вважалася букмекерами одним із головних фаворитів першості, але посіла в групі останнє, четверте місце.

Із чвертьфінальної стадії на турнірі використовується система VAR, таке рішення УЄФА ухвалив після скандалу в матчі першого туру Франція - Італія

Прогноз букмекерів

Перемога Іспанії - 1.82

Нічия - 4.10

Перемога України - 4.75

Враховуючи додатковий час і серію пенальті:

Іспанія - 1.43

Україна - 2.99

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України - 3:2