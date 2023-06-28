Іспанія U-21 - Україна U-21 2:2: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграла внічию з Іспанією в матчі 3 туру групи B молодіжного чемпіонату Європи-2023.
Євро-2023 U-21 з футболу
Група В
3 тур, 27 червня
Іспанія U-21 - Україна U-21 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 В’юнник, 1:1 - 49 Желізко (авт), 1:2 - 81 Судаков (пен), 2:2 - 90 Руїс
Іспанія U-21: Агірресабала (Лео Роман, 46) - Мартінес Лопес, Гільямон, Хіла, Мануель Санчес - Юернабе, Сансет (Руїс, 63) - Барренечеа, Орос Гуарте (Вейга, 71), Рікельме - Камельо (Бланко, 63).
Україна U-21: Нещерет - Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко (Сич, 46) - Желізко, Очеретько - Назаренко, Криськів (Бражко, 62), Брагару (Кащук, 62)- В'юнник.
Попередження: Криськів, 7.