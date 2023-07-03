Джерело - Чемпіон.
Артем Бондаренко забив останній гол у матчі 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи між Францією та Україною.
На 86-й хвилині півзахисник Шахтаря розумно увірвався до штрафного майданчика французів і, отримавши прихований пас від Олександра Назаренка, перекинув воротаря суперників Люку Шевальє.
Масна крапка в історичній грі - 3:1.
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Нагадаємо, "синьо-жовті" були змушені відігруватися після швидкого пропущеного гола. Одним із головних героїв матчу стали Михайло Мудрик та Георгій Судаков, які виступили ковалями перших двох м'ячів збірної України в матчі.
Також, окрім виходу до півфіналу, Україна вперше в історії отримала перепустку на футбольний турнір Олімпійських ігор.
У наступному раунді підопічні Руслана Ротаня зіграють проти збірної Іспанії, з якою зустрічалися на груповому етапі. Матч відбудеться у середу, 5 липня.
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