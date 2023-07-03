Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023

Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат Європи-2023. Фінальна частина
|Плей-оф, півфінал
|5 липня, 2023 рік. 22:00
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Збірна Іспанії U-21 - збірна України U-21
|Стадіон Стяуа (Бухарест, Румунія)
|Головний арбітр -
|Трансляція - Суспільне (регіональні канали) та сайт Суспільне Спорт
Молодіжна збірна України зіграє у півфіналі Євро-2023 проти однолітків з Іспанії. Поєдинок відбудеться у середу, 5 липня. Початок - о 22:00 за київським часом.
Іспанія
Молода "Фурія Роха" перед початком турніру називалася однією з головних фавориток. Груповий турнір підопічні Сантьяго Денії подолали достроково завдяки перемогам над господарями румунами (3:0) та хорватами (1:0). У третьому турі зустрілися якраз зі своїми майбутніми суперниками, Україною (2:2), проте обидві команди грали не оптимальними варіантами складу, позаяк бажали надати відпочинок основним гравцям перед плей-оф.
У матчі 1/4 фіналу Іспанія знову зустріла гідний опір - Швейцарію довелося дотискати в додатковий час (2:1).
Попри репутацію, іспанці лише одного разу на турнірі значно перевершили суперника у володінні м'ячем (проти Румунії було 75%), а в матчі проти України взагалі мінімально поступилися за цим показником.
Мабуть, головною зіркою команди є лівий вінгер Серхіо Гомес, представник Манчестер Сіті. На Євро-2023 гравець відзначився 2 голами та віддав дві результативні передачі.
Україна
Молоді "синьо-жовті" теж забезпечили собі заздалегідь місце у плей-оф, обігравши за рахунком упевнено Хорватію (2:0) та за грою - Румунію (1:0).
Кінцівка гри проти румунів, окрім вирішального автогола господарів турніру, запам'яталася дурним вилученням Владислава Ваната через неспортивну поведінку. Нападника дискваліфікували на 2 матчі, відтак він був недоступним на матчі проти Іспанії (2:2) та Франції (3:1).
- Бондаренко вишуканим голом поставив крапку в матчі Франція - Україна у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Козирем у рукаві Руслана Ротаня на чвертьфінал виявився Михайло Мудрик. Один із двох найдорожчих футболістів молодіжного Євро на груповому етапі не зіграв жодної хвилини через пошкодження, але в матчі 1/4 фіналу вийшов із перших хвилин. Як підсумок - зароблений пенальті та геніальний гольовий пас.
Історія зустрічей
Команди двічі зустрічались у відбіркових турнірах на Євро: нічия та перемога Іспанії. Ідентична статистика й у фінальних частинах Євро U-21: нічия та перемога Іспанії.
Орієнтовні склади
Іспанія: Тенас - В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда - Бланко, Баена - Сансет - Родрі, Руїс, С. Гомес.
Україна: Трубін - Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко - Бондаренко, Бражко - Кащук, Судаков, Мудрик - Сікан.
Пряма мова
Сантьяго Денія (головний тренер Іспанії): з'явиться згодом...
Руслан Ротань (головний тренер України): з'явиться згодом...
Цікаві факти
- Вихід до півфіналу гарантував Україні першу в історію участь у футбольному турнірі Олімпіади.
- Франція, попри виліт від України у чвертьфіналі, гарантувала собі участь в Олімпійських іграх на правах господаря майбутнього форуму
- Українці лише вдруге у своїй історії вийшли до півфіналу Євро цієї вікової категорії - у 2006 році команда під керівництвом Олексія Михайличенка з молодими зірками Артемом Мілевським та Олександром Алієвим дійшла до фіналу, де поступилася (0:3) одноліткам із Нідерландів
- Загалом українська молодіжка тричі грала у фінальних частинах. У 2011 році команда з Ярмоленком та Коноплянкою вважалася букмекерами одним із головних фаворитів першості, але посіла в групі останнє, четверте місце.
- Із чвертьфінальної стадії на турнірі використовується система VAR, таке рішення УЄФА ухвалив після скандалу в матчі першого туру Франція - Італія
Прогноз букмекерів
- Перемога Іспанії - 1.82
- Нічия - 4.10
- Перемога України - 4.75
Враховуючи додатковий час і серію пенальті:
- Іспанія - 1.43
- Україна - 2.99
Прогноз Чемпіона
Перемога збірної України - 3:2