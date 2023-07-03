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Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023
#Збірна України U-21, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

 Чемпіонат Європи-2023. Фінальна частина
Плей-оф, півфінал
5 липня, 2023 рік. 22:00

Збірна Іспанії U-21 - збірна України U-21
Стадіон Стяуа (Бухарест, Румунія)
Головний арбітр - 
Трансляція - Суспільне (регіональні канали) та сайт Суспільне Спорт

Молодіжна збірна України зіграє у півфіналі Євро-2023 проти однолітків з Іспанії. Поєдинок відбудеться у середу, 5 липня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Іспанія

Молода "Фурія Роха" перед початком турніру називалася однією з головних фавориток. Груповий турнір підопічні Сантьяго Денії подолали достроково завдяки перемогам над господарями румунами (3:0) та хорватами (1:0). У третьому турі зустрілися якраз зі своїми майбутніми суперниками, Україною (2:2), проте обидві команди грали не оптимальними варіантами складу, позаяк бажали надати відпочинок основним гравцям перед плей-оф.

У матчі 1/4 фіналу Іспанія знову зустріла гідний опір - Швейцарію довелося дотискати в додатковий час (2:1).

Попри репутацію, іспанці лише одного разу на турнірі значно перевершили суперника у володінні м'ячем (проти Румунії було 75%), а в матчі проти України взагалі мінімально поступилися за цим показником.

Мабуть, головною зіркою команди є лівий вінгер Серхіо Гомес, представник Манчестер Сіті. На Євро-2023 гравець відзначився 2 голами та віддав дві результативні передачі.

Україна

Молоді "синьо-жовті" теж забезпечили собі заздалегідь місце у плей-оф, обігравши за рахунком упевнено Хорватію (2:0) та за грою - Румунію (1:0).

Кінцівка гри проти румунів, окрім вирішального автогола господарів турніру, запам'яталася дурним вилученням Владислава Ваната через неспортивну поведінку. Нападника дискваліфікували на 2 матчі, відтак він був недоступним на матчі проти Іспанії (2:2) та Франції (3:1).

Козирем у рукаві Руслана Ротаня на чвертьфінал виявився Михайло Мудрик. Один із двох найдорожчих футболістів молодіжного Євро на груповому етапі не зіграв жодної хвилини через пошкодження, але в матчі 1/4 фіналу вийшов із перших хвилин. Як підсумок - зароблений пенальті та геніальний гольовий пас.

Історія зустрічей

Команди двічі зустрічались у відбіркових турнірах на Євро: нічия та перемога Іспанії. Ідентична статистика й у фінальних частинах Євро U-21: нічия та перемога Іспанії.

Орієнтовні склади

Іспанія: Тенас - В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда - Бланко, Баена - Сансет - Родрі, Руїс, С. Гомес.

Україна: Трубін - Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко - Бондаренко, Бражко - Кащук, Судаков, Мудрик - Сікан.

Пряма мова

Сантьяго Денія (головний тренер Іспанії): з'явиться згодом...

Руслан Ротань (головний тренер України): з'явиться згодом...

Цікаві факти

  • Вихід до півфіналу гарантував Україні першу в історію участь у футбольному турнірі Олімпіади.
  • Франція, попри виліт від України у чвертьфіналі, гарантувала собі участь в Олімпійських іграх на правах господаря майбутнього форуму
  • Українці лише вдруге у своїй історії вийшли до півфіналу Євро цієї вікової категорії - у 2006 році команда під керівництвом Олексія Михайличенка з молодими зірками Артемом Мілевським та Олександром Алієвим дійшла до фіналу, де поступилася (0:3) одноліткам із Нідерландів
  • Загалом українська молодіжка тричі грала у фінальних частинах. У 2011 році команда з Ярмоленком та Коноплянкою вважалася букмекерами одним із головних фаворитів першості, але посіла в групі останнє, четверте місце.
  • Із чвертьфінальної стадії на турнірі використовується система VAR, таке рішення УЄФА ухвалив після скандалу в матчі першого туру Франція - Італія

Прогноз букмекерів

  • Перемога Іспанії - 1.82
  • Нічия - 4.10
  • Перемога України - 4.75

Враховуючи додатковий час і серію пенальті:

  • Іспанія - 1.43
  • Україна - 2.99

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України - 3:2

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