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Франція U-21 - Україна U-21 1:3: огляд матчу 1/4 фіналу Євро-2023

Сьогодні 00:33 400 0
Франція U-21 - Україна U-21 1:3: огляд матчу 1/4 фіналу Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі молодіжного чемпіонату Європи з футболу збірна України святкувала перемогу над Францією.

Збірна України переграла Францію та вийшла до півфіналу турніру. У півфіналі збірна України зіграє з Іспанією, яка напередодні переграла Швейцарію. Півфінальний матч відбудеться 5 липня.

Також збірна України з футболу вперше в історії завоювала путівку на Олімпіаду-2024.

Євро-2023 U-21 з футболу
1/4 фіналу, 2 липня

Франція U-21 - Україна U-21 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 19 Шеркі, 1:1 - 32 Судаков (пен), 1:2 - 44 Судаков, 1:3 - 86 Бондаренко

Франція U-21: Шевальє, Нкунку, Люкеба, Сімакан (Жандре, 72), Калулу, Тюрам (Адлі, 71), Какере, Ле Фе, Шеркі (Калімуендо, 79), Гуїрі (Ваї, 72), Баркола.

Україна U-21: Трубін, Вівчаренко, Таловєров, Батагов, Сич, Бондаренко (Желізко, 88), Бражко, Мудрик (Брагару, 78), Судаков, Кащук (Назаренко, 59), Криськів (Сікан, 59).

Попередження: Тюрам, 58 – Криськів, 51, Вівчаренко, 56, Сікан, 62

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