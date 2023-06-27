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Трубін: У протистоянні зі збірною Іспанії буде видно результат нашої роботи

Анатолій Трубін прокоментував матч проти збірної Іспанії
Сьогодні 09:44 179 0
Трубін: У протистоянні зі збірною Іспанії буде видно результат нашої роботи
ФОТО: УАФ
#Анатолій Трубін

Джерело - УАФ.

Молодіжна збірна України має шанс проявити себе у матчі проти команди Іспанії.

Про це розповів голкіпер українців Анатолій Трубін.

"Коли граєш проти такої збірної, як Іспанія, не думаю, що може бути якась розслабленість. Звісно, немає вже такого психологічного тиску, але ми всі хочемо грати у свій футбол. У протистоянні з топовою збірною саме й буде видно результат нашої роботи, те, із чого ми зліплені. Це буде гарна можливість проявити себе. Буде дуже цікавий поєдинок, ми налаштовані по максимуму", - відзначив Трубін.

Відзначимо, що у першому турі Україна перемогла Хорватію (2:0), а Румунія програла Іспанії (0:3). Потім Україна здолала Румунію (1:0), а Іспанія - Хорватію (1:0). Відтак обидві команди вже достроково вийшли до чвертьфіналу турніру.

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