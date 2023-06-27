Україна зіграє з Іспанією: розклад матчів Євро-2023 (U-21)

Джерело - Чемпіон.

27 червня на молодіжному чемпіонаті Європи команди груп A та B зіграють матчі третього туру. Збірна України протистоятиме команді Іспанії.

Розклад матчів Євро-2023 U21 27 червня

19:00 Нідерланди U21 - Грузія U21

19:00 Португалія U21 - Бельгія U21

21:45 Іспанія U21 - Україна U21

21:45 Хорватія U21 - Румунія U21

Відзначимо, що у першому турі Україна перемогла Хорватію (2:0), а Румунія програла Іспанії (0:3). Потім Україна здолала Румунію (1:0), а Іспанія - Хорватію (1:0). Відтак обидві команди вже достроково вийшли до чвертьфіналу турніру.