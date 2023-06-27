Головне
Збірна України не втримала перемогу над Іспанією в матчі Євро-2023 U-21
Вчора 23:38 1140
Україна зберігає третю сходинку та впритул наблизилась до лідерів медального заліку Європейських ігор-2023
Сьогодні 00:12 867
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:59 28441
Збірна України вдруге в історії зіграє в плей-оф молодіжного чемпіонату Європи
Вчора 23:46 287
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Вчора 23:15 12100
Гравці збірної України U-21 "привезли" курйозний гол у власні ворота в матчі з Іспанією на Євро-2023 - ВІДЕО
Вчора 23:13 933
Європейські ігри-2023: медальний залік
Вчора 23:02 35472
Збірна України U-21 у стрімкій атаці відкрила рахунок у матчі з Іспанією на Євро-2023 - ВІДЕО
Вчора 22:46 1135
Українка Пономаренко завоювала срібну медаль Європейських ігор
Вчора 21:36 292
Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023
Вчора 21:22 4428
Прямі трансляції

Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці

Вчора 23:59 28441 0
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
#Збірна України U-21, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи з футболу-2023 серед збірних до 21 року стане 24-м молодіжним Євро (27-м - якщо враховувати чемпіонати U23). 

Змагання пройдуть із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди кваліфікуються на футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року, включно з Францією, яка відібралася туди як господар.

Матчі турніру за участю 16 команд приймуть чотири стадіони в Румунії (два в Клуж-Напоці та два в Бухаресті) і чотири стадіони в Грузії (по одному в Батумі та Кутаїсі та два у Тбілісі).

Груповий етап

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Грузія 3 1 2 0 5-3 5
2  Португалія 3 1 1 1 3-4 4
3  Нідерланди  3 0 3 0 2-2 3
4  Бельгія  3 0 2 1 3-4 2

1-й тур

  • 21 червня 19:00 | Грузія - Португалія | 2:0
  • 21 червня 19:00 | Бельгія - Нідерланди | 0:0

2-й тур

  • 24 червня 19:00 | Грузія - Бельгія | 2:2
  • 24 червня 19:00 | Португалія - Нідерланди | 1:1

3-й тур

  • 27 червня 19:00 | Нідерланди - Грузія |  1:1
  • 27 червня 19:00 | Португалія - Бельгія | 2:1

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 3 2 1 0 6-2 7
3  Україна 3 2 1 0 5-2 7
2  Хорватія 3 0 1 2 0-3 1
4  Румунія  3 0 1 2 0-4 1

1-й тур

  • 21 червня 19:00 | Україна - Хорватія |  2:0
  • 21 червня | 21:45 | Румунія - Іспанія |  0:3

2-й тур

  • 24 червня 19:00 | Румунія - Україна0:1
  • 24 червня 21:45 | Іспанія - Хорватія |  1:0

3-й тур

  • 27 червня | 21:45 | Хорватія - Румунія | 0:0
  • 27 червня 21:45 | Іспанія - Україна |  2:2

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 2 2 0 0 4-0 6
2  Чехія  2 1 0 1 2-3 3
3  Німеччина  2 0 1 1 2-3 1
4  Ізраїль  2 0 1 1 1-3 1

1-й тур

  • 22 червня 19:00 | Чехія - Англія |  0:2
  • 22 червня 19:00 | Німеччина - Ізраїль | 1:1

2-й тур

  • 25 червня 19:00 | Чехія - Німеччина | 2:1
  • 25 червня 19:00 | Англія - Ізраїль | 2:0

3-й тур

  • 28 червня 19:00 | Англія - Німеччина |  :
  • 28 червня 19:00 | Ізраїль - Чехія |  :

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція  2 2 0 0 3-1 6
2  Італія 2 1 0 1 4-4 3
3  Швейцарія  2 1 0 1 4-4 3
4  Норвегія  2 0 0 2 1-3 0

1-й тур

  • 22 червня 19:00 | Норвегія - Швейцарія | 1:2
  • 22 червня | 21:45 | Франція - Італія | 2:1

2-й тур

  • 25 червня 19:00 | Швейцарія - Італія | 2:3
  • 25 червня 21:45 | Норвегія - Франція | 0:1

3-й тур

  • 28 червня | 21:45 | Швейцарія - Франція |  :
  • 28 червня 21:45 | Італія - Норвегія |  :

Плей-оф

1/4 фіналу

  1. 1 липня | 19:00 | 1А - 2С 
  2. 1 липня | 22:00 | 1B - 2D
  3. 2 липня | 19:00 | 1С - 2A
  4. 2 липня | 22:00 | 1D - 2B

1/2 фіналу

  1. 5 липня | 19:00 | Чвертьфінал 1 - Чвертьфінал 2
  2. 5 липня | 22:00 | Чвертьфінал 3 - Чвертьфінал 4

Фінал

  • 8 липня | 19:00 | Півфінал 1 - Півфінал 2
Коментарі ()
Популярне зараз
Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 9962
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 26040
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 35472
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 12100
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 282202 23
Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 4428
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 36540 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 37675 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19415
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54873
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 45945
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 30426 3