Кащук забив гол та зробив результативну передачу

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України переграла Хорватію у матчі першого туру групи В чемпіонату Європи-2023 з футболу.

У другому турі Євро-2023 збірна України зіграє 24 червня. Суперником буде збірна Румунії U-21.

Євро-2023 U-21 з футболу

Груповий етап

Група В, 1 тур

21 червня

Україна U-21 - Хорватія U-21 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Кащук, 2:0 - 48 Сікан

Україна U-21: Трубін, Вівчаренко, Таловеров, Батагов, Сич, Бражко (Желізко, 83), Бондаренко, Брагару (Назаренко, 62), Криськів (Очеретько, 71), Кащук (В'юнник, 71), Сікан (Судаков, 83)

Хорватія U-21: Котарскі, Чоліна (Стойкович, 58), Перкович, Франич, Сігур, Качавенда (Шего, 58), Пршир (Ходжа, 84), Булат, Батуріна, Фріган (Відович, 73), Бельо (Шимич, 84)

Попередження: Качавенда (16), Стойкович (82)