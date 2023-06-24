Румунія U-21 - Україна U-21 0:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Молодіжна збірна України обіграла Румунію у другому турі чемпіонату Європи - 2023 (U-21).
Євро-2023 U-21 з футболу
Груповий етап
Група В, 2 тур
24 червня
Румунія U-21 - Україна U-21 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 89 Дікан (автогол)
Попередження: Петріла (30), Албу (90), Думітреску (90+4).
Вилучення: Ванат (90+1)
Румунія U-21: Тирновану, Пантя, Раковіцан, Дікан, Тіцу, Ліксандру (Поп, 82), Скречу (Чімпану, 82), Іштван, Мунтяну (Албу, 57), Петріла (Попеску, 57), Маркович (Бірліджа, 68).
Україна U-21: Трубін, Вівчаренко, Батагов, Таловєров, Сич, Бражко (Желізко, 85), Криськів (Брагару, 68), Бондаренко (Очеретько, 85), Судаков, Кащук (В'юнник, 77), Сікан (Ванат, 68).
Раніше збірна України перемогла Хорватію на старті Євро-2023 U-21.