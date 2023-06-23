4 легенди Челсі зіграють в благодійному матчі на підтримку України

Вони доєдналися до раніше анонсованих Фабіо Каннаваро, Патріка Вієйра, Жерара Піке та Кларенса Зеедорфа

Джерело - Чемпіон.

Оголошено ще 4 футболісти, які 5 серпня зіграють у благодійного матчу на підтримку України.

Про це повідомляє Game4Ukraine.

Це колишні футболісти Челсі Джанфранко Дзола, Майкл Ессьєн, Самюель Ето'О та Рікарду Карвалью.

Вони доєдналися до раніше анонсованих Фабіо Каннаваро, Патріка Вієйра, Жерара Піке та Кларенса Зеедорфа.

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Гравців у свої команди серед заявлених футболістів та знаменитостей обиратимуть Олександр Зінченко та Андрій Шевченко.

Нагадаємо, Венгер очолить команду Зінченка.

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