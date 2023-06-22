Легендарний Вієйра зіграє у благодійному матчі на підтримку України

Серед вже оголошених гравців - Жерар Піке, Фабіо Каннаваро та Кларенс Зеєдорф

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець Арсенала та збірної Франції Патрік Вієйра зіграє у благодійному матчі на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Game4Ukraine

Гравців у свої команди серед заявлених футболістів та знаменитостей обиратимуть Олександр Зінченко та Андрій Шевченко.

Наразі відомо, що команду Зінченка очолить колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер.

Серед вже оголошених гравців - Жерар Піке, Фабіо Каннаваро та Кларенс Зеєдорф.

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Гра відбудеться 5 серпня в Лондоні на Стемфорд Брідж.

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