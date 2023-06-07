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Ребров: Є багато гравців, які не отримують практику, яку ми вважаємо задовільною

Сьогодні 15:21 235 0
Ребров: Є багато гравців, які не отримують практику, яку ми вважаємо задовільною
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Форвард Брюгге Роман Яремчук пропустить червневі матчі збірної України через травму.

Про це повідомив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"На жаль, травма Яремчука не дозволяє прибути. Я розмовляв з ним. Він вибачився та готуватиметься до сезону у своєму клубі. Ми викликали достатньо нових кандидатів. Вони заслужили бути в національній збірній. Той же Ванат, які останні пів сезону показує дуже стабільний футбол. Це дуже важливо

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Також Кочергін, за яким я слідкував ще в Зорі. Вважаю, що своїми виступами в Польщі він заслужив на місце в збірній. Подивимось, у нас багато кандидатів, є конкуренція на кожну позицію.

  Ребров: Пропозиції від клубів були, але після домовленості зі збірною

Є багато гравців, які не отримують тієї практики, яку ми вважаємо задовільною. Але коли вони приїдуть у збірну, то треба дивитися на них. Тому ми створюємо конкуренцію на кожну позицію, щоб подивитись на них у тренувальному процесі. Зараз я не можу вам казати, хто буде в основі. Потрібно почати працювати та у тренувальному процесі вирішити, хто готовий більше", - сказав Ребров.

Раніше Сергій Ребров розповів про інститут збірних в Україні. Також, новий наставник національної команди розкрив деталі формування заявки збірної на червневі матчі.

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