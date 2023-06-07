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Ребров: Пропозиції від клубів були, але після домовленості зі збірною

Ребров не розглядав пропозиції від інших клубів
Сьогодні 14:42 266 0
Ребров: Пропозиції від клубів були, але після домовленості зі збірною
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Новий головний тренер збірної України Сергій Ребров мав інші пропозиції для продовження кар’єри.

Про це він розповів на пресконференції.

"Пропозиції були, але вони були після домовленості з національною збірною України. Тому я відповідав, що це вже вирішено. "Дякую за інтерес, але домовився зі збірною". Пропозиції були, але я їх вже не розглядав", - сказав Ребров.

Раніше Сергій Ребров розповів про інститут збірних в Україні. Також, новий наставник національної команди розкрив деталі формування заявки збірної на червневі матчі.

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