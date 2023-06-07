Ребров: Пропозиції від клубів були, але після домовленості зі збірною

Новий головний тренер збірної України Сергій Ребров мав інші пропозиції для продовження кар’єри.

Про це він розповів на пресконференції.

"Пропозиції були, але вони були після домовленості з національною збірною України. Тому я відповідав, що це вже вирішено. "Дякую за інтерес, але домовився зі збірною". Пропозиції були, але я їх вже не розглядав", - сказав Ребров.