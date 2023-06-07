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Ребров: Я визначав склад збірної України

Ребров розповів про підготовку до найближчих матчів збірної України
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Ребров: Я визначав склад збірної України
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Збірній України з футболу не вистачить часу для повноцінної підготовки до червневих матчів.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Так, мало часу. А що з цим робити? Ви можете дати більше часу? Я запитував УАФ, чи можна на день або два раніше зібратися. Але зараз це неможливо. Тому, що маємо, те маємо. Подивимось, достатньо це чи ні. Але ми повинні працювати у ті дні, які в нас є.

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Я спілкуюся з багатьма гравцями, не лише кандидатами в збірну. Вважаю, що дуже важливо не спілкуватися, а дивитися їх у справі. Я дуже багато дивився український чемпіонат, ліги, де грають претенденти у збірну. Маю достатньо інформації. Важливо почати тренування та побачити, у якій вони формі. Склад визначав я", - сказав Ребров.

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