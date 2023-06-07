Ребров: Я визначав склад збірної України

Збірній України з футболу не вистачить часу для повноцінної підготовки до червневих матчів.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Так, мало часу. А що з цим робити? Ви можете дати більше часу? Я запитував УАФ, чи можна на день або два раніше зібратися. Але зараз це неможливо. Тому, що маємо, те маємо. Подивимось, достатньо це чи ні. Але ми повинні працювати у ті дні, які в нас є.