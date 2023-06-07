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Ребров прокоментував можливе створення в Україні інституту збірних

Новий тренер збірної України розповів про інститут збірних
Сьогодні 13:24 159 0
Ребров прокоментував можливе створення в Україні інституту збірних
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Для національних збірних України усіх віків потрібно вибудувати одну структуру.

Про це заявив новий тренер збірної України Сергій Ребров.

"Що стосується, як кажуть, інституту збірних. Я вважаю, що роботодавець повинен вирішувати, які функції він покладає на мене. Якщо він хоче, щоб я це робив – робитиму із задоволенням. Я це робив у Динамо. Вважаю, це дуже важливо для всіх національних збірних, адже якщо ти хочеш прогресу гравця, щоб він переходив з одного рівня на інший, то він повинен працювати в одній структурі", - сказав Ребров.

До них приєднаються тренер по роботі з воротарями Рустам Худжамов, а також фахівець з загальної фізичної підготовки Хав’єр Луруенья Лобо.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців на червневі матчі.

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