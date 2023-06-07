Ребров - головний тренер збірної України

УАФ оголосив про призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера збірної

Джерело - Чемпіон.

Український коуч Сергій Ребров став головним тренером національної збірної України з футболу.

Про це повідомляє УАФ.

Повідомлялося, що асистентами 49-річного українця будуть Вісенте Гомес, Альберто Босх та Гліб Платов.

До них приєднаються тренер по роботі з воротарями Рустам Худжамов, а також фахівець з загальної фізичної підготовки Хав’єр Луруенья Лобо.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців на червневі матчі.

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