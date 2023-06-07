Головне
Ребров - головний тренер збірної України
Сьогодні 12:16 384
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України
Сьогодні 14:02 38
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:58 276
Ребров: Далі будемо працювати на Україну
Сьогодні 12:26 250
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Вчора 20:58 17552
Довбик підписав новий контракт з СК Дніпро-1
Вчора 20:36 760
Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023
Вчора 20:02 606
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Вчора 19:05 10772
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Вчора 18:55 10293
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
Вчора 16:30 8421
Прямі трансляції

Ребров - головний тренер збірної України

УАФ оголосив про призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера збірної
Сьогодні 12:16 384 0
Ребров - головний тренер збірної України
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Український коуч Сергій Ребров став головним тренером національної збірної України з футболу.

Про це повідомляє УАФ.

Повідомлялося, що асистентами 49-річного українця будуть Вісенте Гомес, Альберто Босх та Гліб Платов.

До них приєднаються тренер по роботі з воротарями Рустам Худжамов, а також фахівець з загальної фізичної підготовки Хав’єр Луруенья Лобо.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців на червневі матчі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО 8421
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 10772
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 17552
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 10293
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 6303
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023 19581
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5333
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 26306
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1880
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12844
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 82975 1
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5311