Ребров - головний тренер збірної України

Джерело - Чемпіон.
Український коуч Сергій Ребров став головним тренером національної збірної України з футболу.
Про це повідомляє УАФ.
Повідомлялося, що асистентами 49-річного українця будуть Вісенте Гомес, Альберто Босх та Гліб Платов.
До них приєднаються тренер по роботі з воротарями Рустам Худжамов, а також фахівець з загальної фізичної підготовки Хав’єр Луруенья Лобо.
Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців на червневі матчі.
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