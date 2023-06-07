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Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків

Сергій мав декілька курйозних епізодів, пов'язаних із нашими легендами боксу
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Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні Сергія Реброва призначили тренером збірної України. Мало хто знає, але він як фан завжди стежив за боксом. А під час виступів за Вест Гем у програмі підготовки його команди були спеціальні вправи - футболісти вдягали рукавички та били по груші. Сергій також уважно стежив за кар’єрою братів Кличків. 

"У 1998 році ми були претендентами на перемогу премії “Людина року” в номінації "Спортсмен року", - так відгукувався про своє знайомство з братами Кличками Сергій Ребров у розмові з Максимом Розенком. - У номінації претендентами на перемогу були я та Володя з Віталіком. Ми сиділи поруч, привіталися. Але я абсолютно не очікував, що приз дістанеться мені. Коли мене оголосили лауреатом, навіть не знав, що сказати. Вийшов на сцену, взяв приз і назад уже не сідав, бо було трохи страшно (сміється). Після нагородження одразу сів у машину і поїхав додому".

В липні 2012 року Ребров планував відвідати бій Володимира Кличка з Тоні Томпсоном, який проходив на футбольній арені команди Янг Бойз у Берні. Динамо тоді якраз перебувало на зборах в Австрії. 

Вже сів на поїзд до Інсбрука і виїхав, але виявилося, що десь на вокзалі загубив свою кредитну картку, - пригадував Сергій. - У мене з собою був лише паспорт. Проїхав пару зупинок, пересів та поїхав назад у готель. Картку знайшли, але на бій я вже не встигав. Звичайно, всі посміялися з мене. Вся команда відправила мене на бій, але так кумедно склалося".

Максим Розенко, Чемпіон

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