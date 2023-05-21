Рух - Львів 2:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 27-го туру УПЛ Рух переграв Львів.
Чемпіонат України - УПЛ
27 тур, 21 травня
Голи: 1:0 - 77 Сімінін (автогол), 2:0 - 85 Рунич
Рух: Паньків, Слюбик, Дідик (Холод, 46), Слюсар (Роман, 79), Лях, Підгурський, Таллес Б., Сапуга, Альваренга (Квасниця, 60), Мисик (Притула, 68), Карабін (Руніч, 46).
Львів: Рибка, Никитюк, Сасовський, Сімінін (Киричок, 90), Грисьо, Богунов (Михайлів В., 79), Кузик (Михавко, 90), Мильченко, Вовкун (Михайлів Р., 79), Ременяк (Вишинський, 90), Бугай.
Попередження: Дідик (33) - Богунов (29).
Раніше Металіст 1925 переграв Металіст. Також Динамо розгромило Олександрію, Зоря здолала Інгулець, а Минай мінімально переграв Чорноморець.
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