Головне
Ломаченко програв Хейні бій за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:45 7207 11
Челсі з Мудриком поступився Манчестер Сіті: результати 37 туру АПЛ
Сьогодні 19:56 913
Рух дотиснув Львів у 27 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 376
Збірна Німеччини розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 18:45 404
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 18:36 54209
Металіст 1925 переграв Металіст у 27 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 310
Гімн України на честь Онопрієнко - її дядько загинув, а батько на фронті
Сьогодні 16:05 1118
У Ломаченка вкрали перемогу: вболівальники Василя обурені результатами поєдинку
Сьогодні 14:00 1490 2
Відео дня: 19-річна Онопрієнко принесла Україні золото ЧЄ - вперше з 2005 року
Сьогодні 13:06 1065
Онопрієнко вперше виграла чемпіонат Європи в індивідуальних змаганнях
Сьогодні 12:48 373
Прямі трансляції

Рух - Львів 2:0: огляд матчу

Огляд матчу Рух - Львів
Сьогодні 20:41 264 0
Рух - Львів 2:0: огляд матчу
#ПФК Львів, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ Рух переграв Львів.

Чемпіонат України - УПЛ
27 тур, 21 травня

Рух - Львів 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 77 Сімінін (автогол), 2:0 - 85 Рунич

Рух: Паньків, Слюбик, Дідик (Холод, 46), Слюсар (Роман, 79), Лях, Підгурський, Таллес Б., Сапуга, Альваренга (Квасниця, 60), Мисик (Притула, 68), Карабін (Руніч, 46).

Львів: Рибка, Никитюк, Сасовський, Сімінін (Киричок, 90), Грисьо, Богунов (Михайлів В., 79), Кузик (Михавко, 90), Мильченко, Вовкун (Михайлів Р., 79), Ременяк (Вишинський, 90), Бугай.

Попередження: Дідик (33) - Богунов (29).

Раніше Металіст 1925 переграв Металіст. Також Динамо розгромило Олександрію, Зоря здолала Інгулець, а Минай мінімально переграв Чорноморець.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 15413
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 18292
Ломаченко - Хейні: Як це було Ломаченко - Хейні: Як це було 26592 4
Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні 36086 8
Ломаченко поступається Хейні після 6 раундів, - експерт Ломаченко поступається Хейні після 6 раундів, - експерт 8878
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 54209
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 34825 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 262430
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12044 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21367
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 26288 3
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 55966