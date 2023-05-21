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Металіст 1925 переграв Металіст у 27 турі УПЛ

Металіст 1925 виграв харківське дербі
Сьогодні 16:54 134 0
Металіст 1925 переграв Металіст у 27 турі УПЛ
#Металіст, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ Металіст 1925 переграв Металіст у харківському дербі.

Матч завершився з рахунком 2:0. Відкрив рахунок у матчі захисник Микита Безуглий. Подвоїв перевагу господарів поля Андрій Чирук.

Чемпіонат України - УПЛ
27 тур, 21 травня

Металіст 1925 - Металіст 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Безуглий, 2:0 - 68 Чирук

Раніше Динамо розгромило Олександрію, Зоря здолала Інгулець, а Минай мінімально переграв Чорноморець.

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