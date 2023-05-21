Металіст 1925 переграв Металіст у 27 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 27-го туру УПЛ Металіст 1925 переграв Металіст у харківському дербі.
Матч завершився з рахунком 2:0. Відкрив рахунок у матчі захисник Микита Безуглий. Подвоїв перевагу господарів поля Андрій Чирук.
Чемпіонат України - УПЛ
27 тур, 21 травня
Металіст 1925 - Металіст 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Безуглий, 2:0 - 68 Чирук
Раніше Динамо розгромило Олександрію, Зоря здолала Інгулець, а Минай мінімально переграв Чорноморець.
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