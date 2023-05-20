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Минай мінімально переграв Чорноморець у 27 турі УПЛ

Автоголом відзначився Гай Хадіда
Сьогодні 15:00 181 0
Минай мінімально переграв Чорноморець у 27 турі УПЛ
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 травня, Минай здобув мінімальну перемогу над Чорноморцем у межах 27-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:1. Автоголом відзначився Гай Хадіда.

Чемпіонат України - УПЛ
27 тур, 20 травня

Чорноморець - Минай 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 61 автогол Хадіда

Склади команд:

Чорноморець: Паст, Брагару, Єрмаков, Гучек (Білий 28, Гладкий 78), Путря, Демченко, Васильєв, Кузик (Войтихівський 78), Алефіренко, Хадіда (Авагімян 63), Бадібанга

Запасні: Непогодов, Варакута, Політіло, Селін, Штогрін, Чорткоєв

Минай: Бандура, Рогозинський (Гончар 82), Нємчанінов, Мельник, Ю. Кравчук, Дмитрук, Булеза, Віттенчук, Петька, Гечев (Твердохліб 70), Коломоєць (Чуєв 88)

Запасні: Кемкін, Пеньков, Трубочкін, Шишка, Пономарь, Байдал, Голуб

Попередження: Мельник 32, Демченко 33, Дмитрук 52, Немчанінов 54, Кравчук 81

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