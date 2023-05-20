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Динамо розгромило Олександрію у 27 турі УПЛ

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Динамо розгромило Олександрію у 27 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ Олександрія вдома поступилась Динамо.

Матч завершився з рахунком 5:1 на користь киян.

Відзначимо, що гру на 75-й хвилині через повітряну тривогу.

Чемпіонат України - УПЛ
27 тур, 20 травня

Олександрія - Динамо 1:5 (1:2)

Голи: 0:1 - 17 Андрієвський, 0:2 - 32 Ванат, 1:2 - 40 Сігеєв, 1:3 - 73 Вівчаренко, 1:4 - 80 Логінов (автогол), 1:5 - 89 Волошин

Олександрія: Шевченко - Скорко, Бабогло, Логінов, Копина - Рибалка - Мустафаєв, Сігеєв (Калітвінцев, 69), Ковалець, Кожушко (Шулянський, 46) - Кулаков.

Динамо: Нещерет - Тимчик, Дячук (Боль, 90), Сирота, Вівчаренко - Андрієвський, Шепелєв - Перріс, Буяльський, Кабаєв - Ванат (Гармаш. 66).

Попередження: Кабаєв, 54.

Раніше Зоря здолала Інгулець, а Минай мінімально переграв Чорноморець.

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